LIVE Biathlon Staffetta maschile Ruhpolding 2026 in DIRETTA | iniziata la gara!

Segui in tempo reale la staffetta maschile di biathlon a Ruhpolding 2026. La gara è appena iniziata e puoi aggiornare la diretta per seguire gli sviluppi del primo giro. La squadra italiana è composta da Braunhofer, Hofer, Zeni e Romanin. Restiamo aggiornati sui risultati e sull’andamento della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GIRO 112 – Italia che, ricordiamo, schiera Braunhofer, Hofer, Zeni e Romanin. Non è la formazione tipo, non ci si va vicini: vediamo! INIZIATA LA GARA! 14:24 Ricordiamo che domani si gareggia con la sprint femminile, sabato quella maschile: domenica gli inseguimenti! 14:15 Norvegia e Francia le favorite. Occhio alla Svezia, la Germania parte come quarta forza. Italia sulla carta 6^7^ potenza oggi. 14:10 Tra 20? inizierà la staffetta maschile da Ruhpolding, Baviera. L'Italia prova a stupire senza Tommaso Giacomel. Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della staffetta maschile da Ruhpolding, tempio del biathlon in Germania, dove si gareggia per la quinta tappa di Coppa del Mondo 2025-2026, uomini in pista per la prova a squadre! Dopo il bellissimo secondo posto delle ragazze, oggi i maschi (molto rimaneggiati) provano ad emulare quantomeno la prova di squadra al tiro delle compagne di squadra.

