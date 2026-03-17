Milano-Torino 2026 | Giulio Pellizzari vuole la vittoria a Superga non mancano gli scalatori

Domani si svolge la Milano-Torino, una delle corse più antiche e note nel mondo del ciclismo italiano e internazionale. La gara fa parte del circuito della Coppa Italia delle Regioni 2026 e vede tra i favoriti Giulio Pellizzari, che punta alla vittoria a Superga. La competizione prevede la presenza di numerosi scalatori pronti a sfidarsi lungo il percorso.

Una delle corse più storiche del panorama ciclistico italiano e anche mondiale. Spazio domani alla Milano-Torino, classica che fa parte del circuito della Coppa Italia delle Regioni 2026. Edizione numero 106 che fa da antipasto verso la Classicissima di Primavera. PERCORSO. 174 chilometri da percorrere con partenza alle porte di Milano, da Rho. Tre quarti di gara, collegando Lombardia e Piemonte, sono completamente pianeggianti. Le difficoltà arrivano sul finale: il gruppo, dopo San Mauro Torinese, costeggia il Po in Corso Casale per arrivare una prima volta alla basilica di Superga, ma devia 600 m prima dell’arrivo. Si scende poi verso Rivodora con una discesa impegnativa che riporta a San Mauro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Milano-Torino 2026: Giulio Pellizzari vuole la vittoria a Superga, non mancano gli scalatori Articoli correlati Leggi anche: Milano-Torino 2026: la startlist e chi parteciperà. Attesa per Giulio Pellizzari Leggi anche: Milano-Torino 2026: il percorso ai raggi X. Decisivo l’arrivo in salita a Superga Approfondimenti e contenuti su Milano Torino 2026 Giulio Pellizzari... Temi più discussi: Milano-Torino 2026: la startlist e chi parteciperà. Attesa per Giulio Pellizzari; Mercoledì 18 marzo 2026 c'è la Milano-Torino di ciclismo: arrivo alla Basilica di Superga; Milano-Torino: in bici sulle tracce della corsa ciclistica più antica del mondo; Quando ci saranno le corse più importanti della stagione?. Milano-Torino 2026: la startlist e chi parteciperà. Attesa per Giulio PellizzariNuovo appuntamento con la Coppa Italia delle Regioni 2026 di ciclismo. Il calendario tricolore su strada prosegue, in attesa della Milano-Sanremo di ... oasport.it MILANO-TORINO. SUPERGA ATTENDE IL SUO RE. I PARTENTISono stati ufficializzati i partenti della Milano-Torino presented by Crédit Agricole che compie 150 anni con una start list di grande livello che vedrà al via da Rho tanti nomi importanti e adatti ad ... tuttobiciweb.it Milano-Torino arriva a Superga Mercoledì 18 marzo a Torino il traguardo della corsa ciclistica più antica del mondo (150 anni). Modifiche alla viabilità dalle 12:00 circa e dalle 14:00 comune.torino.it/novita/comunic… Variazioni linee GTT gtt.to.it/ x.com : i` - Mercoledì 18 marzo Torino accoglie l’arrivo della Milano-Torino, la corsa ciclistica più antica del mondo, che celebra quest’anno i suoi 150 anni. Il traguardo s - facebook.com facebook