A settanta chilometri dalla conclusione della corsa, i fuggitivi mantengono un vantaggio di un minuto sul gruppo principale. In testa al gruppo si trovano ancora le squadre Red Bull, BORA e hansgrohe, con i corridori Pellizzari e Roglic. La gara tra Milano e Torino 2026 prosegue con i fuggitivi che cercano di resistere all’inseguimento. La diretta aggiorna costantemente la situazione in corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.20: In testa al gruppo c’è sempre la Red Bull – BORA – hansgrohe di Pellizzari e Roglic. 14.16: Attenzione anche al meteo nel finale di tappa, perchè le previsioni danno possibile pioggia in quel di Torino. 14.12: Mancano 70 chilometri alla conclusione della Milano-Torino. 14.07: Le media della corsa è di 48.085 kmh. Un ritmo sicuramente elevato in questa seconda ora di corsa. 14.04: Il vantaggio dei fuggitivi è di un minuto e diciotto secondi 14.00: Questi i sei corridori in fuga. Alessandro Milesi (Biesse – Carrera – Premac), Valentin Ferron (Cofidis), Patrick Konrad (Lidl – Trek), Andrea Pietrobon (Team Polti VisitMalta), Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) e Adrien Maire (Unibet Rose Rockets) 13. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Milano-Torino 2026 in DIRETTA: 70 chilometri alla fine, i fuggitivi tengono un minuto di vantaggio

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