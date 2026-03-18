LIVE Italia-USA Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA | secondo impegno di giornata

Questa sera si svolge l’ottavo match del round robin del Mondiale femminile di curling a Calgary, in Canada. La partita vede in campo le rappresentative di Italia e Stati Uniti. La diretta inizia con aggiornamenti sulle formazioni e sullo svolgimento del match. Seguiranno le azioni e i risultati in tempo reale, aggiornando gli spettatori sull’andamento dell’incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ottavo incontro del round robin del Mondiale femminile di curling in programma a Calgary in Canada tra Italia e USA. Secondo impegno della giornata per l’Italia ai Mondiali di curling femminile di Calgary, con le azzurre che tornano in pista alle ore 21.00 italiane per affrontare gli Stati Uniti in un confronto che può valere molto nella corsa alla risalita in classifica. La squadra italiana arriva a questo appuntamento dopo aver mostrato segnali incoraggianti contro il Canada, contro cui ha lottato fino alle ultime battute cedendo per 9-6. Una prestazione che ha rappresentato un passo avanti rispetto al netto ko con la Cina e che potrebbe rappresentare il punto di partenza per una seconda parte di torneo più competitiva. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-USA, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: secondo impegno di giornata Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-Cina 1-0, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: punto azzurro nel secondo end LIVE Italia-Norvegia 8-6, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: secondo successo azzurro all’extra endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CANADA DI CURLING FEMMINILE DALLE 16. CUORE ITALIA! Rimonta e vittoria 6-5 sulla Norvegia. | #MilanoCortina2026 Contenuti utili per approfondire LIVE Italia USA Mondiali curling... Temi più discussi: LIVE Italia-USA 59-93, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre escono sconfitte ma a testa alta contro le stelle WNBA; Qualificazioni Mondiali, ItalBasket ko con gli Stati Uniti: finisce 93-59; Italia - USA alle Qualificazioni Mondiali di Basket femminile 2026: programma, orario della partita e dove vedere in diretta tv e streaming · Pallacanestro; Pre-Mondiale, Italia-Stati Uniti 59-93. Oggi Azzurre con la Spagna (ore 22.00, SkySport, RaiSport, DAZN). A che ora Italia-Giappone e Italia-USA oggi, Mondiali curling femminile 2026: orario, tv, streamingNuovo giorno, nuovo doppio impegno per la Nazionale italiana di curling femminile, impegnata in questo periodo sul ghiaccio di Calgary (Canada) per i ... oasport.it LIVE Italia-USA 59-93, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre escono sconfitte ma a testa alta contro le stelle WNBACLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23:46 Termina qui la nostra diretta Live per questa sera. Grazie a tutti voi, amiche e amici di OA Sport, per ... oasport.it Allarme meningite in Uk, Bassetti: "Necessario rafforzare prevenzione, anche in Italia" - facebook.com facebook Fratelli d'Italia (@FratellidItalia) / Posts / X x.com