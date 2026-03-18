Alle ore 8 si è conclusa la partita tra Italia e Norvegia ai Mondiali di curling femminile del 2026, con un risultato di 8-6 a favore delle italiane dopo un extra end. La gara è stata trasmessa in diretta, e l’evento ha visto le squadre contendersi il successo fino all’ultimo stone. È prevista anche una diretta per Italia-Canada, in programma dalle 16.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CANADA DI CURLING FEMMINILE DALLE 16.00 0.13: Per questa sera è tutto, appuntamento a domani alle 16.00 per Italia-Giappone. Grazie per averci seguito e buonanotte 0.12: Le percentuali per le azzurre si sono sensibilmente alzate rispetto a ieri: 92% Lo Deserto, 82% Mathis, 81% Zardini Lacedelli, 79& Constantini 0.10: Lo schiaffone di ieri in qualche modo ha risvegliato l’Italia che nel pomeriggio aveva impegnato duramente il Canada e questa sera ha vinto la battaglia con una buona Norvegia, ritrovando precisione e strategia che erano totalmente mancate con la Cinba. Domani ci sono Giappone e USA. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Norvegia 8-6, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: secondo successo azzurro all’extra end

Articoli correlati

LIVE Italia-Norvegia 6-6, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: si decide tutto all’extra end con mano azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CANADA DI CURLING FEMMINILE DALLE 16.

LIVE Italia-Norvegia 4-2, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: triplo punto azzurro nel sesto end!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CANADA DI CURLING FEMMINILE DALLE 16.

CUORE ITALIA! Rimonta e vittoria 6-5 sulla Norvegia. | #MilanoCortina2026

Contenuti utili per approfondire LIVE Italia Norvegia 8 6 Mondiali...

Temi più discussi: LIVE Italia-Norvegia 1-0, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: secondo end annullato; Italia vs Norvegia - Tiro per tiro Curling in carrozzina | Paralimpiadi Milano Cortina 2026; Italia 9/a nella staffetta femminile giovani dei Mondiali di Arber, successo per la Norvegia. Azzurre 8/e tra le junior; Vento ed errori, Italia sesta nella single-mixed. Vince una fantastica Norvegia.

LIVE Italia-Norvegia 6-6, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: si decide tutto all’extra end con mano azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CANADA DI CURLING FEMMINILE DALLE 16.00 0.07. Constantini piazza una guardi a ... oasport.it

Pagelle Italia-Norvegia 1-4: Pio Esposito si presenta, poi Haaland si sveglia. Crollo azzurro nella ripresaL’Italia si illude e poi crolla. Nel primo tempo gli azzurri segnano quasi subito con Pio Esposito e dominano contro una Norvegia passiva e arrendevole. Nella ripresa, però, il match cambia ... sport.virgilio.it

Il Guru dice: Grande Italia ai mondiali junior in Norvegia!!! Stravince @annatrocker con oltre 1.37 sulla seconda e medaglia di bronzo per @tatumbieler grazie ad una strepitosa seconda manche con un più 14 posizioni!!! GRANDI GIRLS - facebook.com facebook