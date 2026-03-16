LIVE Italia-Cina 1-0 Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA | punto azzurro nel secondo end

Allo stato attuale, l’Italia e la Cina si stanno affrontando nel secondo end della partita di curling femminile ai Mondiali del 2026. L’Italia ha segnato il primo punto e si trova in vantaggio con un punteggio di 1-0. La partita è in diretta e gli aggiornamenti vengono trasmessi in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.30: L’Italia si prende il punto nel secondo end e si portano avanti 1-0 21.23: Una stone azzurra a punto a 4 tiri dalla fine del secondo end 21.18: A metà del secondo end una stone cinese a punto 21.13: Primo end annullato velocemente 21.10: Una stone italiana a punto quando mancano 6 tiri alla fine dell’end 21.06: Una stone cinese a punto dopo 6 tiri del primo end 21.03: Inizia la gara, mano per l’Italia 20.58: Per le azzurre sarà dunque un confronto importante per cercare di rilanciarsi nel torneo, anche alla luce del precedente olimpico: ai Giochi di Milano-Cortina disputati appena venti giorni fa, l’Italia ha chiuso al nono posto, mentre la Cina si era classificata decima, alle spalle delle principali potenze del curling femminile guidate da Svezia, Svizzera e Canada, salite sul podio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Cina 1-0, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: punto azzurro nel secondo end Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-USA 1-2, Mondiali juniores curling 2026 in DIRETTA: punto azzurro nel secondo end Leggi anche: LIVE Italia-USA 4-6, Mondiali juniores curling 2026 in DIRETTA: punto azzurro nel settimo end Tutti gli aggiornamenti su LIVE Italia Cina 1 0 Mondiali curling... Discussioni sull' argomento F1, Gp della Cina: dove vederlo in diretta tv e streaming; Diretta Gp Cina Formula 1 oggi, live gara e aggiornamenti; F1 | Antonelli fa grande l'Italia: è sua la pole in Cina. Ferrari in crescita; Curling: l’Italia si arrende alla Cina alle Paralimpiadi. Seconda sconfitta consecutiva per gli azzurri. Tra Pompei e Hangzhou, un ponte culturale tra Cina e Italia Dalle rovine dell’antica città romana ai paesaggi del Lago Occidentale, emerge lo stesso legame tra uomo, natura e storia, simbolo di un dialogo culturale che rafforza l’amicizia tra Cina e Itali - facebook.com facebook Casa Cina (@CasaCinaCDS) x.com