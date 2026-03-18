LIVE Italia-USA 3-3 Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA | le americane pareggiano nel sesto end

Alle 22.49, durante il match tra Italia e Stati Uniti ai Mondiali di curling femminile del 2026, le americane hanno segnato un punto nel sesto end, portando il punteggio a 3-3. La partita, trasmessa in diretta, ha visto le due squadre confrontarsi su ogni tiro in un momento decisivo. La sfida rimane aperta con il punteggio pari, mentre i fan seguono con attenzione gli sviluppi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.49: La bocciata finale porta il punto agli USA che pareggiano il conto nel sesto end: 3-3 22.42: Stone azzurra a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri alla fine dell’end 22.39: Quando mancano sette tiri alla fine del end ci sono due stone azzurre a punto 22.35: Due stone azzurre a punto dopo 5 tiri del sesto end 22.26: Ancora una volta ci mette una pezza Constantini che prima trova la doppia bocciata e poi ancorava a bocciare la stone statunitense a punto, lasciando a punto quella italiana: 3-2 dopo cinque end 22.20: A forza di errori azzurri, sono ben quattro le stone statunitensi a punto quando mancano 3 tiri alla fine dell’end 22. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-USA 3-3, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: le americane pareggiano nel sesto end Articoli correlati LIVE Italia-Canada 5-5, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre pareggiano i conti nel settimo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NORVEGIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 21. LIVE Italia-Canada 0-2, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: doppio punto per le americane nel primo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NORVEGIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 21. Contenuti utili per approfondire LIVE Italia USA 3 3 Mondiali curling... Discussioni sull' argomento LIVE Italia-USA 59-93, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre escono sconfitte ma a testa alta contro le stelle WNBA; Italia - USA alle Qualificazioni Mondiali di Basket femminile 2026: programma, orario della partita e dove vedere in diretta tv e streaming · Pallacanestro; Pre-Mondiale, oggi Italia-Stati Uniti (ore 22.00, SkySport, RaiSport, DAZN). Capobianco: Lavoro da completare; Rai Sport trasmetterà le prossime gare dell'Italia e la Finale del World Baseball Classic. LIVE Italia-Giappone 6-9, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: quinta sconfitta per le azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-USA DI CURLING FEMMINILE DALLE 21.00 18.50: L'appuntamento è fra poco più di due ore ... oasport.it Nono trofeo di fila per l’Italia: Vallefoglia straccia il Panathinaikos e vince la Challenge Cup x.com André Rieu da domani in Italia per tre emozionanti concerti! 19 marzo Bologna, Unipol Arena 20 marzo Torino, Inalpi Arena 21 marzo Milano, Unipol Forum Ultimi biglietti su TicketOne #andrérieu #ConcertoEvento - facebook.com facebook