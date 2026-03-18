LIVE Italia-USA 3-3 Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA | le americane pareggiano nel sesto end

Da oasport.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 22.49, durante il match tra Italia e Stati Uniti ai Mondiali di curling femminile del 2026, le americane hanno segnato un punto nel sesto end, portando il punteggio a 3-3. La partita, trasmessa in diretta, ha visto le due squadre confrontarsi su ogni tiro in un momento decisivo. La sfida rimane aperta con il punteggio pari, mentre i fan seguono con attenzione gli sviluppi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.49: La bocciata finale porta il punto agli USA che pareggiano il conto nel sesto end: 3-3 22.42: Stone azzurra a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri alla fine dell’end 22.39: Quando mancano sette tiri alla fine del end ci sono due stone azzurre a punto 22.35: Due stone azzurre a punto dopo 5 tiri del sesto end 22.26: Ancora una volta ci mette una pezza Constantini che prima trova la doppia bocciata e poi ancorava a bocciare la stone statunitense a punto, lasciando a punto quella italiana: 3-2 dopo cinque end 22.20: A forza di errori azzurri, sono ben quattro le stone statunitensi a punto quando mancano 3 tiri alla fine dell’end 22. 🔗 Leggi su Oasport.it

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