Alle ore 21, si svolge la partita di curling femminile tra Italia e Norvegia, con aggiornamenti in tempo reale disponibili online. Nel corso dell’incontro, le squadre si affrontano in un match che si svolge nel rispetto delle regole ufficiali della disciplina. La partita tra Italia e Canada si conclude con un pareggio di 5-5 nel settimo end.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NORVEGIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 21.00 18.20: Una stone canadese quando mancano gli ultimi cinque tiri dell’ottavo end 18.14: Stone canadese a punto dopo 4 tiri dell’ottavo end 18.09: L’Italia si prende il punto ed era il massimo che potesse fare in una situazione del genere. Brava Constantini che sembra lontana parente della skip imprecisa e quasi rassegnata di ieri: 5-5 18.08: Situazione molto rischiosa per l’Italia con una stone a punto canadese e altre 4 stone dentro la casa, contro una sola vicinissima al centro per l’Italia quando mancano 2 tiri alla fine dell’end 18. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Canada 5-5, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre pareggiano i conti nel settimo end

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