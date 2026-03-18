LIVE Italia-USA 2-2 Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA | punto americano nel quarto end

Da oasport.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In diretta, la partita tra Italia e Stati Uniti nel curling femminile si è conclusa con un pareggio di 2-2. Nel quarto end, gli americani hanno segnato un punto, mentre nel quinto end, dopo otto tiri, Mathis ha commesso un errore che ha portato a un punto per gli Stati Uniti. La partita si sta svolgendo nel contesto dei Mondiali del 2026.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.15: Mathis butta via la stone, punto statunitense dopo 8 tiri del quinto end. L’Italia difficilmente riesce a mettere assieme un end senza errori evidenti 22.12: Due stone azzurre a punto dopo 4 tiri del quinto end 22.07: Brava Constantini a trovare un corridoio stretto per far passare la stone che le permette di trovare la doppia bocciata e costringere le statunitensi a prendersi il punto: 2-2 21.59: Errore grave di Zardini Lacedelli e non è il primo oggi. Manca la bocciata che doveva togliere la stone statunitense dalla casa e ora gli Usa possono marcare i due punti 21.56: Una stone azzurra a punto e tris di guardie statunitensi dopo 6 tiri del quarto end 21. 🔗 Leggi su Oasport.it

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