LIVE Italia-USA 2-2 Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA | punto americano nel quarto end

In diretta, la partita tra Italia e Stati Uniti nel curling femminile si è conclusa con un pareggio di 2-2. Nel quarto end, gli americani hanno segnato un punto, mentre nel quinto end, dopo otto tiri, Mathis ha commesso un errore che ha portato a un punto per gli Stati Uniti. La partita si sta svolgendo nel contesto dei Mondiali del 2026.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.15: Mathis butta via la stone, punto statunitense dopo 8 tiri del quinto end. L’Italia difficilmente riesce a mettere assieme un end senza errori evidenti 22.12: Due stone azzurre a punto dopo 4 tiri del quinto end 22.07: Brava Constantini a trovare un corridoio stretto per far passare la stone che le permette di trovare la doppia bocciata e costringere le statunitensi a prendersi il punto: 2-2 21.59: Errore grave di Zardini Lacedelli e non è il primo oggi. Manca la bocciata che doveva togliere la stone statunitense dalla casa e ora gli Usa possono marcare i due punti 21.56: Una stone azzurra a punto e tris di guardie statunitensi dopo 6 tiri del quarto end 21. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-USA 2-2, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: punto americano nel quarto end Articoli correlati LIVE Italia-Canada 4-5, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: doppio punto americano nel sesto endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NORVEGIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 21. Leggi anche: LIVE Italia-USA 3-5, Mondiali juniores curling 2026 in DIRETTA: punto americano nel quinto end Milano Cortina 2026. Curling, il punto che vale il bronzo per gli azzurri Tutto quello che riguarda LIVE Italia USA 2 2 Mondiali curling... Temi più discussi: LIVE Italia-USA 59-93, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre escono sconfitte ma a testa alta contro le stelle WNBA; Italia - USA alle Qualificazioni Mondiali di Basket femminile 2026: programma, orario della partita e dove vedere in diretta tv e streaming · Pallacanestro; Pre-Mondiale, oggi Italia-Stati Uniti (ore 22.00, SkySport, RaiSport, DAZN). Capobianco: Lavoro da completare; World Baseball Classic, l'Italia contro il Venezuela in semifinale. Diretta su Rai 2, Sky Sport Arena e Now. LIVE Italia-Giappone 6-9, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: quinta sconfitta per le azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-USA DI CURLING FEMMINILE DALLE 21.00 18.50: L'appuntamento è fra poco più di due ore ... oasport.it LIVE Italia-USA, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: secondo impegno di giornataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'ottavo incontro del round robin del Mondiale femminile di curling ... oasport.it #REFERENDUMGIUSTIZIA #separazionedellecarriere Momento d'incontro organizzato da Matteo Zangirolami Fratelli D'Italia-Rovigo tra approfondimento sulla riforma della #giustizia e appoggio al candidato del centrodestra Alberto Di Rubba. Elena Perini P - facebook.com facebook BYD presenta la nuova ATTO 2 DM-i: debutto in Italia e offerta lancio x.com