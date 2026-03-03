LIVE Italia-USA 3-5 Mondiali juniores curling 2026 in DIRETTA | punto americano nel quinto end

Alle ore 15.40, durante la partita tra Italia e Stati Uniti ai Mondiali juniores di curling 2026, gli americani hanno segnato un punto nel quinto end. In quel momento, nel sesto end, l’Italia ha ottenuto un punto, con molte stone presenti nella casa. La partita è trasmessa in diretta e gli aggiornamenti vengono forniti in tempo reale.

15.52: Non riesce l'ultimo tiro di Stefano Spiller che per questione di centimetri non piazza la stone a punto e dunque mano rubata dagli statunitensi che si portano sul 3-6 dopo 6 end 15.44: Una stone statunitense a punto prima degli ultimi 4 tiri del sesto end. Due le stone azzurre nella casa, 3 quelle statunitensi 15.40: Un punto azzurro a metà del sesto end, tante le stone nella casa 15.35: Stone statunitense a punto dopo 4 tiri del sesto end, una stone azzurra nella casa ma non coperta da guardia 15.26: Gli statunitensi sono costretti a piazzare la stone a punto e dunque di portano sul 3-5 dopo 5 end 15.22: Una stone statunitense a punto a 4 tiri dalla fine del quinto end