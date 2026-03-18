LIVE Italia-USA 1-1 Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA | punto azzurro nel secondo end

Alle 21.40, durante la partita tra Italia e Stati Uniti ai Mondiali di curling femminile 2026, le due atlete italiane hanno segnato un punto dopo sei tiri nel terzo end. La partita si trova attualmente in parità 1-1, con il secondo end concluso con successo per la squadra azzurra. La partita è in diretta e gli aggiornamenti continuano in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.40: Due stone italiane a punto dopo 6 tiri del terzo end 21.34: precisa Constantini all’ultimo tiro, mette la stone al centro della casa e toglie d’impiccio l’Italia con tre stone statunitensi nella casa. Le azzurre pareggiano il conto 21.27 Stone azzurra a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri dell’end 21.24: Due stone statunitensi a punto a metà del secondo end 21.21. Una stone statunitense punto dopo i primi 4 tiri del secondo end 21.17: Buono il primo end delle azzurre che costringono gli USA a prendere il punto. 0-1 e mano che passa all’Italia 21.14: Due stone azzurre a punto quando mancano gli ultimi 3 tiri del primo end 21. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-USA 1-1, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: punto azzurro nel secondo end Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-Cina 1-0, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: punto azzurro nel secondo end Leggi anche: LIVE Italia-USA 1-2, Mondiali juniores curling 2026 in DIRETTA: punto azzurro nel secondo end Altri aggiornamenti su LIVE Italia USA 1 1 Mondiali curling... Temi più discussi: LIVE Italia-USA 59-93, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre escono sconfitte ma a testa alta contro le stelle WNBA; Italia - USA alle Qualificazioni Mondiali di Basket femminile 2026: programma, orario della partita e dove vedere in diretta tv e streaming · Pallacanestro; Pre-Mondiale, oggi Italia-Stati Uniti (ore 22.00, SkySport, RaiSport, DAZN). Capobianco: Lavoro da completare; Mondiale 2026 su DAZN: date, orari, stadi e dove vederli in diretta streaming. LIVE Italia-Giappone 6-9, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: quinta sconfitta per le azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-USA DI CURLING FEMMINILE DALLE 21.00 18.50: L'appuntamento è fra poco più di due ore ... oasport.it LIVE Italia-USA, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: secondo impegno di giornataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'ottavo incontro del round robin del Mondiale femminile di curling ... oasport.it Sale l'inflazione su tutta l'Italia, compresa la nostra Isola. Ecco cosa dicono i dati ISTAT di febbraio 2026. Focus su Palermo: tra le città siciliane più colpite. Leggi su QdS.it https://qds.it/inflazione-in-salita-a-febbraio-anche-in-sicilia-palermo-tra-le-citta-piu-colpit - facebook.com facebook BYD presenta la nuova ATTO 2 DM-i: debutto in Italia e offerta lancio x.com