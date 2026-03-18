LIVE Italia-Giappone Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA | azzurre per una reazione d’orgoglio

Alle ore 20:00 si svolge la settima partita del round robin del Mondiale femminile di curling a Calgary, tra l’Italia e il Giappone. La diretta coinvolge le due nazionali che si sfidano in una gara valida per il torneo in corso. La partita viene trasmessa in tempo reale e aggiornata costantemente per seguire l’andamento dell’incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del settimo incontro del round robin del Mondiale femminile di curling in programma a Calgary in Canada tra Italia e Giappone. Dopo la pesante battuta d’arresto contro la Cina, l’Italia ha mostrato s egnali di reazione nella sfida contro le padrone di casa del Canada, cedendo per 9-6 ma giocando una partita decisamente più solida e competitiva. Oggi, mercoledì 18 marzo, le azzurre tornano sul ghiaccio alle ore 16.00 italiane per affrontare il Giappone, in una sfida che può rappresentare un crocevia importante nel loro Mondiale. Il bilancio resta negativo, con una sola vittoria e quattro sconfitte nelle prime cinque gare, ma la prestazione contro il Canada ha restituito fiducia a un gruppo che sembrava smarrito dopo il netto 3-10 incassato dalla Cina. 🔗 Leggi su Oasport.it

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