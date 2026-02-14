LIVE Italia-Cina Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | serve una reazione d’orgoglio

L’Italia affronta la Cina nel curling femminile alle Olimpiadi, una partita che potrebbe decidere le sorti delle azzurre nel torneo. La squadra italiana cerca una risposta forte dopo le sconfitte precedenti, con l’obiettivo di risollevare il morale e restare in corsa per i quarti di finale. La gara si svolge oggi alle prime luci del mattino, con le atlete pronte a mettere in campo tutta la loro determinazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Cina, terzo impegno del round robin delle azzurre nel torneo olimpico di curling femminile. Azzurre chiamate ad una reazione d’orgoglio dopo aver ceduto le prime due partite del raggruppamento unico contro Svizzera e Corea del Sud. Stefania Constantini proverà a trainare le sue compagne di squadra dinanzi al pubblico di casa che l’ha già sostenuta nello splendido torneo misto. Constantini sarà coadiuvata da Marta Lo Deserto, Giulia Zardini Lacedelli ed Elena Mathis. Difficile già prima dell’inizio del torneo ipotizzare una qualificazione in semifinale delle azzurre, ma bisogna onorare l’evento casalingo fino alla fine. 🔗 Leggi su Oasport.it

