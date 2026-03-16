LIVE Italia-Cina Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA | azzurre per dare una svolta

Alle ore attuali, si sta svolgendo la partita tra Italia e Cina nel quarto turno del round robin del Mondiale femminile di curling, che si tiene a Calgary, in Canada. La diretta aggiorna sugli sviluppi dell'incontro, mentre le due squadre si confrontano su ghiaccio, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo nel torneo. La partita prosegue senza interruzioni, con tifosi e appassionati che seguono l’evento da vicino.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quarto incontro del round robin del Mondiale femminile di curling in programma a Calgary in Canada tra Italia e Cina. Dopo l’esordio difficile contro la Corea del Sud, l’Italia torna sul ghiaccio ai Mondiali femminili di curling 2026 di Calgary per affrontare la Cina nella sfida valida per la sesta sessione del round robin, uno degli appuntamenti importanti della prima fase della rassegna iridata in corso in Canada. La formazione azzurra guidata da Stefania Constantini ha iniziato il torneo con una sconfitta contro una Corea del Sud molto solida, capace di imporsi con il punteggio di 14-5. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Cina, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: azzurre per dare una svolta Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-Svezia 3-6, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: mano nulla delle azzurre che si tengono l’hammer Leggi anche: LIVE Italia-Svezia 3-4, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre accorciano le distanze Una raccolta di contenuti su LIVE Italia Cina Mondiali curling... Temi più discussi: LIVE Italia-Cina, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: azzurre per dare una svolta; Campionati del mondo di curling femminile 2026: programma, orari e dove vedere le partite del team Constantini; Curling, da sabato a Calgary i Mondiali femminili 2026. L’Italia pronta all’impegno iridato; Pre-Mondiale Femminile: Francia, Portorico, Turchia e Cina le sedi dei tornei (11-17 marzo 2026). A che ora Italia-Cina oggi, Mondiali curling femminile 2026: orario, tv, streamingProseguono senza soluzione di continuità i Campionati Mondiali 2025 di curling femminile, rassegna attualmente in fase di svolgimento in Canada, ... oasport.it LIVE Italia-Cina, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: azzurre per dare una svoltaBuongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quarto incontro del round robin del Mondiale femminile di curling in programma a Calgary in Canada tra Italia e Cina. Dopo l’esordio difficile contro la ... oasport.it Dalla Cina agli States, una grande domenica italiana! - facebook.com facebook GP Cina: Antonelli stellare, l'Italia torna a ruggire in F1 @corsedimoto x.com