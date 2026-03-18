LIVE Italia-Giappone 0-2 Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA | doppio punto per le asiatiche in apertura

Durante la partita di curling femminile ai Mondiali del 2026, il Giappone ha segnato due punti nel primo end contro l'Italia, portandosi avanti 2-0. La gara si sta svolgendo in diretta con aggiornamenti in tempo reale, e alle 21 è prevista anche la diretta Italia-USA nel medesimo torneo. La partita tra Italia e Giappone si sta giocando senza interruzioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-USA DI CURLING FEMMINILE DALLE 21.00 16.21: Un punto giapponese dopo i primi 4 tiri del secondo end 16.16: Doppio punto per il Giappone nel primo end. Non riescono le azzurre ad avvicinarsi alla stone giapponese e la bocciata regala il secondo punto alle asiatiche 16.07: Due stone giapponesi, dalle parti opposte della casa dopo 8 tiri del primo end 16.02: Mano per il Giappone, tra poco il via 15.58: Sarà fondamentale partire bene e restare agganciate nel punteggio, evitando i passaggi a vuoto che hanno caratterizzato alcune delle gare precedenti. In una classifica ancora corta nella zona centrale, un risultato positivo potrebbe riaprire scenari inattesi per l’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Giappone 0-2, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: doppio punto per le asiatiche in apertura Articoli correlati LIVE Italia-Canada 0-2, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: doppio punto per le americane nel primo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NORVEGIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 21. Leggi anche: LIVE Italia-Cina 1-2, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: doppio punto cinese nel terzo end MA CHE TIRO HA FATTO! Il curling regala emozioni Tutto quello che riguarda LIVE Italia Giappone 0 2 Mondiali... Temi più discussi: Billie Jean King Cup, tutto sul Giappone: la scheda delle avversarie dell'Italia; Italia vs Giappone - Commento in diretta Para ice hockey | Paralimpiadi Milano Cortina 2026; LIVE Italia-Giappone, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: azzurre per tornare in corsa per i playoff; Dopo Giappone e Italia, il Venezuela batte anche gli USA e vince il World Baseball Classic. LIVE Italia-Giappone, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: azzurre per una reazione d’orgoglioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del settimo incontro del round robin del Mondiale femminile di curling ... oasport.it LIVE Italia-Norvegia 8-6, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: secondo successo azzurro all’extra endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CANADA DI CURLING FEMMINILE DALLE 16.00 0.13: Per questa sera è tutto, appuntamento a ... oasport.it È ufficialmente iniziato il countdown per Italia-Giappone La sfida valida per i Qualifiers di #BJKCup, in programma a Velletri il 10 e l’11 aprile, è stata presentata alla Regione Lazio dal Presidente della FITP, Angelo Binaghi, il Presidente della Regione Laz - facebook.com facebook Giappone-Italia: ambasciatore Vattani riceve delegazione della Guardia di Finanza in missione a Tokyo @mariovattani x.com