LIVE Italia-Giappone 0-2 Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA | doppio punto per le asiatiche in apertura

Da oasport.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita di curling femminile ai Mondiali del 2026, il Giappone ha segnato due punti nel primo end contro l'Italia, portandosi avanti 2-0. La gara si sta svolgendo in diretta con aggiornamenti in tempo reale, e alle 21 è prevista anche la diretta Italia-USA nel medesimo torneo. La partita tra Italia e Giappone si sta giocando senza interruzioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-USA DI CURLING FEMMINILE DALLE 21.00 16.21: Un punto giapponese dopo i primi 4 tiri del secondo end 16.16: Doppio punto per il Giappone nel primo end. Non riescono le azzurre ad avvicinarsi alla stone giapponese e la bocciata regala il secondo punto alle asiatiche 16.07: Due stone giapponesi, dalle parti opposte della casa dopo 8 tiri del primo end 16.02: Mano per il Giappone, tra poco il via 15.58: Sarà fondamentale partire bene e restare agganciate nel punteggio, evitando i passaggi a vuoto che hanno caratterizzato alcune delle gare precedenti. In una classifica ancora corta nella zona centrale, un risultato positivo potrebbe riaprire scenari inattesi per l’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it

live italia giappone 0 2 mondiali curling femminile 2026 in diretta doppio punto per le asiatiche in apertura
© Oasport.it - LIVE Italia-Giappone 0-2, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: doppio punto per le asiatiche in apertura

Articoli correlati

LIVE Italia-Canada 0-2, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: doppio punto per le americane nel primo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NORVEGIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 21.

Leggi anche: LIVE Italia-Cina 1-2, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: doppio punto cinese nel terzo end

MA CHE TIRO HA FATTO! Il curling regala emozioni

Video MA CHE TIRO HA FATTO! Il curling regala emozioni ??

Tutto quello che riguarda LIVE Italia Giappone 0 2 Mondiali...

Temi più discussi: Billie Jean King Cup, tutto sul Giappone: la scheda delle avversarie dell'Italia; Italia vs Giappone - Commento in diretta Para ice hockey | Paralimpiadi Milano Cortina 2026; LIVE Italia-Giappone, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: azzurre per tornare in corsa per i playoff; Dopo Giappone e Italia, il Venezuela batte anche gli USA e vince il World Baseball Classic.

italia giappone live italia giappone 0LIVE Italia-Giappone, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: azzurre per una reazione d’orgoglioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del settimo incontro del round robin del Mondiale femminile di curling ... oasport.it

italia giappone live italia giappone 0LIVE Italia-Norvegia 8-6, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: secondo successo azzurro all’extra endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CANADA DI CURLING FEMMINILE DALLE 16.00 0.13: Per questa sera è tutto, appuntamento a ... oasport.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.