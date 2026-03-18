LIVE Conegliano-Zeren Spor Ankara 2-2 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | squadra turca ad un passo da una vittoria amara pantere in semifinale! 7-10

Durante la partita di volley femminile tra Conegliano e Zeren Spor Ankara, terminata con un pareggio di 2-2, la squadra turca si è trovata molto vicina a una vittoria che avrebbe significato l’accesso alle semifinali della Champions League 2026. La gara si è svolta con continui cambi di punteggio, e nel corso dell’incontro sono stati aggiornati i risultati in tempo reale. Parallelamente, alle 18, si è giocata anche la sfida tra Panathinaikos e Vallefoglia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PANATHINAIKOS-VALLEFOGLIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18.00 8-10 Primo tempo di Fahr. Time-out di Conegliano. 7-10 Esce la parallela di Zhu Ting. 7-9 Fast di Arici perfetta. 7-8 Esce il servizio di Gatina. 6-8 Daalderop riceve male e Conegliano non riesce a costruire. Uzelac può chiudere con la parallela da posto quattro. 6-7 Pallonetto perfetto di Arici che spinge il pallone a due mani. 6-6 Parallela di Zhu Ting da posto quattro, Conegliano si aggrappa totalmente alla sua cinese. 5-6 Grandissimo attacco da seconda linea di Adigwe che ha cercato e trovato posto cinque. 4-6 Mani fuori di Gatina, il muro di Conegliano non atterra in campo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Conegliano-Zeren Spor Ankara 2-2, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: squadra turca ad un passo da una vittoria amara, pantere in semifinale! 7-10 Articoli correlati LIVE Conegliano-Zeren Spor Ankara 2-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: continua la rimonta turca, pantere matematicamente in semifinale! 13-16CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PANATHINAIKOS-VALLEFOGLIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18. LIVE Conegliano-Zeren Spor Ankara 2-2, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: la squadra turca cerca la rimonta amara, si va al tie-break!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PANATHINAIKOS-VALLEFOGLIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18. Tutto quello che riguarda LIVE Conegliano Zeren Spor Ankara 2 2... Temi più discussi: LIVE Zeren Spor Ankara-Conegliano 0-3, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le pantere dominano la gara d’andata; ZEREN AL PALAVERDE PER IL RITORNO DEI QUARTI DI CHAMPIONS, PANTERE IN MISSIONE A CACCIA DELLA SECONDA F4 DI FILA DOPO IL 3-0 DI ANKARA (h 20.30, diretta SKY SPORT e DAZN); Zeren Spor Kulübü - Prosecco Doc Imoco Conegliano CEV Champions League (F); Conegliano-Zeren Spor Ankara stasera in tv, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming. LIVE Conegliano-Zeren Spor Ankara 2-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le ragazze di Santarelli vogliono chiudere il discorso, sono in semifinale! 22-21CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PANATHINAIKOS-VALLEFOGLIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18.00 30-29 Lunghissima la battuta di ... oasport.it Conegliano-Zeren Spor Ankara stasera in tv, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streamingDopo il brillante successo conquistato nella gara di andata in Turchia, l’A. Carraro Prosecco DOC Conegliano si prepara a tornare in campo davanti ai ... oasport.it GAMEDAY . CONEGLIANO vs ANKARA Zeren Spor Kulübü Quarter Finals - Away Match 20:30 Palaverde - Villorba Live on Sky Sport and DAZN (subscription required) #ImocoVolley #Gameday #proseccod - facebook.com facebook #CLVolleyW QF 1st leg Eczacibasi-Rzeszow 3-1 Zeren Spor-Conegliano 0-3 Scandicci-Fenerbahce 3-0 #pallavolo #volley #volleyball x.com