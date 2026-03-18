LIVE Conegliano-Zeren Spor Ankara 2-2 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | la squadra turca cerca la rimonta amara si va al tie-break!

Nel match di volley femminile di Champions League, Conegliano e Zeren Spor Ankara hanno concluso con un pareggio di 2-2, portando la partita al tie-break. La squadra turca sta cercando di recuperare dopo aver perso alcuni set, mentre le italiane tentano di mantenere il vantaggio. La partita è in corso e i tifosi sono in attesa di conoscere il risultato finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PANATHINAIKOS-VALLEFOGLIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18.00 0-2 Esce l’attacco in parallela da posto quattro di Daalderop. Prestazione sottotono per l’olandese. 0-1 Muro vincente di Uzelac su Adigwe con Zhu che non riesce nella copertura. 30-32 LO ZEREN VINCE IL QUARTO SET! SI VA AL TIE-BREAK! Errore in ricezione di Daalderop, male in questo finale, sul servizio di Lazareva. Il risultato di questo match è, come detto, irrilevante ma le turche stanno facendo il possibile per tornare ad Ankara con un sorriso anche se amaro visto che Conegliano è matematicamente alle Final Four. 30-31 Torna indietro l’attacco di Adigwe da seconda linea che viene murato da Gatina. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Conegliano-Zeren Spor Ankara 2-2, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: la squadra turca cerca la rimonta amara, si va al tie-break! Articoli correlati LIVE Conegliano-Zeren Spor Ankara 2-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: continua la rimonta turca, pantere matematicamente in semifinale! 13-16CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PANATHINAIKOS-VALLEFOGLIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18. Leggi anche: LIVE Zeren Spor Ankara-Conegliano 0-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: 21-25, le pantere vincono in rimonta il 1° set HIGHLIGHTS | A. CARRARO PROSECCO DOC CONEGLIANO vs ANKARA ZEREN SPOR | CEV CHAMPIONS LEAGUE Tutto quello che riguarda LIVE Conegliano Zeren Spor Ankara 2 2... Temi più discussi: LIVE Zeren Spor Ankara-Conegliano 0-3, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le pantere dominano la gara d’andata; ZEREN AL PALAVERDE PER IL RITORNO DEI QUARTI DI CHAMPIONS, PANTERE IN MISSIONE A CACCIA DELLA SECONDA F4 DI FILA DOPO IL 3-0 DI ANKARA (h 20.30, diretta SKY SPORT e DAZN); Zeren Spor Kulübü - Prosecco Doc Imoco Conegliano CEV Champions League (F); LIVE Conegliano-Zeren Spor Ankara, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: Pantere a caccia della Final Four. LIVE Conegliano-Zeren Spor Ankara 2-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le ragazze di Santarelli vogliono chiudere il discorso, sono in semifinale! 22-21CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PANATHINAIKOS-VALLEFOGLIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18.00 1-1 Diagonale di Zhu da posto ... oasport.it Conegliano-Zeren Spor Ankara stasera in tv, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streamingDopo il brillante successo conquistato nella gara di andata in Turchia, l’A. Carraro Prosecco DOC Conegliano si prepara a tornare in campo davanti ai ... oasport.it GAMEDAY . CONEGLIANO vs ANKARA Zeren Spor Kulübü Quarter Finals - Away Match 20:30 Palaverde - Villorba Live on Sky Sport and DAZN (subscription required) #ImocoVolley #Gameday #proseccod - facebook.com facebook #CLVolleyW QF 1st leg Eczacibasi-Rzeszow 3-1 Zeren Spor-Conegliano 0-3 Scandicci-Fenerbahce 3-0 #pallavolo #volley #volleyball x.com