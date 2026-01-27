LIVE Zeren Spor Ankara-Conegliano 0-1 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | 21-25 le pantere vincono in rimonta il 1° set

Questa partita di volley femminile tra Zeren Spor Ankara e Conegliano si svolge in diretta, con le Pantere che vincono il primo set in rimonta. La competizione fa parte della Champions League 2026 e si sta giocando con grande intensità, offrendo un incontro equilibrato e appassionante per gli appassionati del settore. Segui gli aggiornamenti per scoprire come proseguirà questa sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-21 Muuuuuuuuurooooooo Haaaaaak!! La svedese capisce le intenzioni di Uzelac, che ha attaccato di seconda dopo la "parata" di Lazareva sul primo tempo di Fahr. 24-21 Mani out di Lazareva dalla seconda linea 24-20 Fahr chiude a rete dopo l'ottimo servizio di Gabi 23-20 Splendido attacco di Gabi in parallela con un ottimo lavoro di spalla sull'alzata in bagher da lontanissimo di De Gennaro 22-20 Lazareva attacca dalla diagonale da posto 2. Scognamillo è sulla traiettoria ma non riesce ad alzare a sufficienza il pallone con Wolosz che in allungo ci arriva ma non può giocare il pallone.

