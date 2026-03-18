LIVE Conegliano-Zeren Spor Ankara 2-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | le pantere vincono 25-17 il secondo set e conquistano le Final Four!

Nella partita di Champions League di volley femminile, Conegliano ha battuto Zeren Spor Ankara con un punteggio di 2-0, vincendo il secondo set 25-17 e assicurandosi un passaggio alle Final Four. La gara si è svolta in diretta e ha visto le pantere ottenere la qualificazione. La diretta si è aggiornata anche con il match tra Panathinaikos e Vallefoglia, iniziato alle 18.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PANATHINAIKOS-VALLEFOGLIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18.00 25-17 CONEGLIANO VA ALLE FINAL FOUR! LE PANTERE VOLANO AD ISTANBUL! La diagonale da posto quattro di Zhu Ting chiude i giochi! 24-17 CHIRICHELLA MURA! SET POINT CONEGLIANO! 23-17 CHE SCAMBIO! Azione confusa da una parte e dall’altra che termina con il primo tempo di Erkul abbastanza sporco da diventare indifendibile. 23-16 MURO DI CHIRICHELLA! Si avvina la semifinale! 22-16 Altro errore al servizio per lo Zeren. 21-16 Il servizio di Sillah non trova il campo. 21-15 In rete il servizio di Sahin. Challenge di Santarelli per l’inout, ma la palla è in campo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Conegliano-Zeren Spor Ankara 2-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le pantere vincono 25-17 il secondo set e conquistano le Final Four! Articoli correlati Leggi anche: LIVE Zeren Spor Ankara-Conegliano 0-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: 21-25, le pantere vincono in rimonta il 1° set Leggi anche: LIVE Zeren Spor Ankara-Conegliano 0-2, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: 18-25, le pantere dominano il 2° set Highlights | Savino Del Bene SCANDICCI vs. Fenerbahçe Medicana ISTANBUL | CEV ZEREN Group CLV 2026 Una selezione di notizie su LIVE Conegliano Zeren Spor Ankara 2 0... Temi più discussi: LIVE Zeren Spor Ankara-Conegliano 0-3, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le pantere dominano la gara d’andata; ZEREN AL PALAVERDE PER IL RITORNO DEI QUARTI DI CHAMPIONS, PANTERE IN MISSIONE A CACCIA DELLA SECONDA F4 DI FILA DOPO IL 3-0 DI ANKARA (h 20.30, diretta SKY SPORT e DAZN); Zeren Spor Kulübü - Prosecco Doc Imoco Conegliano CEV Champions League (F); LIVE Conegliano-Zeren Spor Ankara, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: Pantere a caccia della Final Four. LIVE Conegliano-Zeren Spor Ankara 1-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: ottima partenza delle pantere anche nel secondo set, 11-7CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PANATHINAIKOS-VALLEFOGLIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18.00 Time-out delle turche. 11-7 Muro ... oasport.it Conegliano-Zeren Spor Ankara stasera in tv, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streamingDopo il brillante successo conquistato nella gara di andata in Turchia, l’A. Carraro Prosecco DOC Conegliano si prepara a tornare in campo davanti ai ... oasport.it GAMEDAY . CONEGLIANO vs ANKARA Zeren Spor Kulübü Quarter Finals - Away Match 20:30 Palaverde - Villorba Live on Sky Sport and DAZN (subscription required) #ImocoVolley #Gameday #proseccod - facebook.com facebook #CLVolleyW QF 1st leg Eczacibasi-Rzeszow 3-1 Zeren Spor-Conegliano 0-3 Scandicci-Fenerbahce 3-0 #pallavolo #volley #volleyball x.com