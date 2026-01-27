LIVE Zeren Spor Ankara-Conegliano 0-2 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | 18-25 le pantere dominano il 2° set

La partita di volley femminile tra Zeren Spor Ankara e Conegliano si conclude con una vittoria netta delle pantere nel secondo set. La diretta segue l’andamento del match, evidenziando le strategie delle squadre e i momenti chiave. Qui troverai aggiornamenti costanti e dettagli sulle prestazioni delle atlete, in un contesto di alta competitività e professionalità.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Palla fasciata nei 3 metri di Haak, che approfitta dell'assenza del libero TERZO SET 16.58 Conegliano si è assicurata così almeno un punto per muovere la classifica. Questo significa che in caso di rimonta dello Zeren, le due formazioni sarebbero a pari punti nel girone "pareggiando" la vittoria nel tie-break dell'andata 25-18 ACEEEEEEEEEEEEEE FAAAAAAAAAHR!!! 24-18 Parallela di Haak da posto 2, dopo che Fahr aveva difeso in bagher 23-18 Errore al servizio Uzelac. 22-18 Gatina chiude con l'attacco dalla seconda linea dopo il pancake di Uzelac sul pallonetto di Zhu Ting.

