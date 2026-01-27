LIVE Zeren Spor Ankara-Conegliano 0-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | partenza difficile per le pantere

La partita tra Zeren Spor Ankara e Conegliano si è conclusa con un pareggio 0-0. La sfida, valida per la Champions League volley femminile 2026, è iniziata con una partenza difficile per le pantere. Segui aggiornamenti e risultati in tempo reale per restare informato sull’andamento del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-19 Diagonale di Lazareva su un'alzata corta di Malinov, ben seguita dalla propria opposta che aveva tagliato verso posto 3. Scognamillo entra al posto di Lubian e va al servizio. Ricordiamo che la numero 5 di Conegliano, in realtà è un libero 19-18 Errore al servizio Zeren 18-18 Lungo l'attacco di Haak sull'alzata in bagher di Gabi 18-17 Non si intendono Lubian e Wolosz dopo che Moki aveva salvato in tuffo dopo un tocco di testa a muro della sua palleggiatrice. 18-16 Magia di Wolosz che attacca di seconda con la mano sinistra 17-16 In rete il servizio di Haak 17-15 Spaziale parallela giocata da Haak dalla seconda linea sull'alzata in bagher rovesciato di Zhu Ting.

