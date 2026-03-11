LIVE Zeren Spor Ankara-Conegliano 0-3 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | le pantere dominano la gara d’andata

Nella partita di Champions League femminile di volley, le squadre di Ankara e Conegliano si sono affrontate in una gara d’andata che si è conclusa con un risultato di 3-0 a favore delle pantere. La partita si è svolta in diretta, con aggiornamenti disponibili per seguire l’andamento del match e le prestazioni delle giocatrici. È prevista anche una diretta per l’incontro tra Scandicci e Fenerbahçe Istanbul.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-FENERBAHCE ISTANBUL DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19.00 LA DIRETTA LIVE DI VALLEFOGLIA-PANATHINAIKOS DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.00 LA DIRETTA LIVE DI TRENTO-PGE VARSAVIA DI VOLLEY DALLE 20.30 19.31 La sfida di ritorno è in programma per mercoledì 18 marzo alle 20.30 al PalaVerde di Treviso. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dell’incontro con aggiornamenti punto dopo punto 19.29 Sillah ha chiuso con 14 punti ed il 58% in attacco. La schiacciatrice slovena non ha fatto sentire l’assenza di Gabi riuscendo a fare la differenza nei momenti delicati di tutti i parziali. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Zeren Spor Ankara-Conegliano 0-3, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le pantere dominano la gara d’andata Articoli correlati Leggi anche: LIVE Zeren Spor Ankara-Conegliano 0-3, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le pantere dominano e volano ai quarti Leggi anche: LIVE Zeren Spor Ankara-Conegliano 0-2, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: 18-25, le pantere dominano il 2° set Tutti gli aggiornamenti su Zeren Spor Ankara Temi più discussi: CHAMPIONS, LA FASE DECISIVA – DOMANI PANTERE AD ANKARA CONTRO LO ZEREN PER G1 DEI QUARTI (domani h18, diretta SKY e DAZN); LIVE Zeren Spor Ankara-Conegliano, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: andata infuocata in Turchia; Zeren Spor Ankara-Conegliano oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streaming; Dove vedere in tv Zeren Spor Ankara-Conegliano, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming. Quando si gioca Conegliano-Zeren Spor Ankara, ritorno quarti Champions League volley femminile: orario, programma, tvDopo il confronto d'andata in programma questa sera nella capitale turca, Milano ospiterà lo Zeren Spor Ankara nel ritorno dei quarti di finale della ... oasport.it Zeren Spor Ankara-Conegliano oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streamingLa A. Carraro Prosecco Doc Conegliano torna in Turchia per iniziare il doppio confronto dei quarti di finale di Champions League femminile contro lo Zeren ... oasport.it GAMEDAY ANKARA Zeren Spor Kulübü vs . CONEGLIANO Quarter Finals - Home Match 18:00 (ITA) - 20:00 (TR) TVF Ziraat Bankkart Volleyball Hall ANKARA - ANKARA (TR) Live on Sky Sport and DAZN (s - facebook.com facebook