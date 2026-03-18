Per la primavera 2026, il nero si conferma il colore preferito dalle influencer e dalle appassionate di moda. Dal bustier dress alle giacche oversize, le proposte del momento mostrano come questa tonalità rimanga un elemento chiave nei guardaroba, adattandosi a diverse tendenze e stili. La mania per il little black dress continua a essere una certezza anche durante la stagione più calda.

Le it girl lo confermano. Dal bustier dress alle giacche oversize, per la primavera 2026 il nero si reinventa dimostrando di essere il colore più versatile anche per la bella stagione. Il little black dress non conosce stagioni, ma nella primavera 2026 cambia pelle e si lascia contaminare da suggestioni nuove, leggere ma decise, sofisticate ma mai rigide. Il nero si conferma protagonista assoluto anche quando le giornate si allungano e la luce si fa più morbida, trasformandosi in un linguaggio che racconta personalità diverse e sempre magnetiche. A guidare questa evoluzione sono le it girl, che interpretano il nero con un’attitudine libera e contemporanea. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Little black dress mania: perché ameremo il nero anche in primavera

Articoli correlati

Elisabetta Gregoraci incanta con un Little Black Dress da manuale: il lookIconico, sempreverde e sempre assolutamente cool: è questa la fama del cosiddetto Little Black Dress o, più semplicemente, LBD, da che mondo è mondo...

Leggi anche: Milano Fashion Week: l'eleganza del little black dress di Kendall Jenner (e tutte le altre star in front row)