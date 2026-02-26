Milano Fashion Week | l' eleganza del little black dress di Kendall Jenner e tutte le altre star in front row

Durante la terza giornata di Milano Fashion Week, la scena si è riempita di star in prima fila, tutte attente alle nuove collezioni. La presenza di modelle e celebrità ha attirato l’attenzione sui look proposti dai designer, con particolare attenzione al classico little black dress indossato dalla modella. Le sfilate hanno mostrato una varietà di stili e interpretazioni, creando un’atmosfera di grande fermento e interesse.

Proprio come i divi protagonisti della terza giornata. Ad aprirla è stata Max Mara che, ai bordi della sua passerella, dove ha sfilato un comfort senza tempo, hanno fatto la loro apparizione stelle del calibro di Paz Vega, di blu cobalto vestita, Sveva Alviti, avvolta in un sofisticato trench coat grigio fumo, e ancora Olivia Palermo, con gonna a matita dalla fantasia eterea, e Kyra Kennedy, figlia di Robert F. Kennedy, Jr., con un romantico abiti midi a portafoglio. Subito dopo è stato il turno di Genny, con Elisabetta Gregoraci, Clara e Benedetta Parodi tra gli ospiti e, subito dopo, Boss, che ha visto l'arrivo di Sir David Beckham, volto caro, nonché ambassador della Maison. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Milano Fashion Week: l'eleganza del little black dress di Kendall Jenner (e tutte le altre star in front row) Leggi anche: New York Fashion Week: Elizabeth Debicki, regina del total black (e tutte le altre star in front row) Milano Fashion Week: Uma Thurman e l'infallibile potere della camicia bianca (e tutte le altre star in front row)Luci, dunque, puntate sulle collezioni Autunno-inverno 2026/27 disegnate dai più celebri stilisti, alcuni dei quali al loro debutto, ma anche sulle... Temi più discussi: Milano Fashion Week 2026, il calendario delle sfilate A/I 2026-27; Milano Fashion Week 2026: i debutti e le sfilate più importanti delle prime giornate; Questi sono i brand emergenti che non vediamo l'ora di vedere alla Milano Fashion Week autunno inverno 2026 2027; Milano Fashion Week Women's Collection. Kendall Jenner alla Milano Fashion Week con tubino nero e tacchi, il look elegante senza sforzoKendall Jenner è arrivata alla Milano Fashion Week per assistere alla sfilata autunno inverno 2026 di Emporio Armani ... vogue.it Milano Fashion Week 2026 giorno 3: l’equazione di Prada dei 15 corpi per 60 look, la vita vera di Emporio Armani e il gusto vintage di MarniPrada presenta 60 look con solo 15 modelle, Emporio Armani debutta con nuova direzione e Marni accoglie Meryll Rogge ... ilfattoquotidiano.it Il debutto di Meryll Rogge alla Milano Fashion Week, con la collezione autunno inverno 2026 2027, è un invito a concedersi l'elemento sbagliato x.com Kendall Jenner alla Milano Fashion Week con tubino nero e tacchi, il look elegante senza sforzo per Emporio Armani https://vogueitalia.visitlink.me/fyDCP4 facebook