lite tra vicini a catania finisce tragicamente a fucilate 27enne arrestato per tentato omicidio

Questa mattina a Catania la disputa tra vicini si è conclusa in modo drammatico. Un uomo di 27 anni, già agli arresti domiciliari, ha aperto il fuoco durante una lite e ha ferito un altro uomo. Ora è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. La situazione resta tesa, mentre i carabinieri continuano le indagini.

Fucilate dopo un alterco e un arresto per tentato omicidio e detenzione abusiva di arma comune da sparo: è il riassunto di un episodio avvenuto tra domenica e lunedì a Catania. Un giovane di 27 anni, già agli arresti domiciliari, è stato fermato dalla Polizia di Stato dopo aver sparato e ferito un uomo al termine di una lite nel quartiere Villaggio Dusmet. L’indagato è stato condotto in carcere, mentre la vittima è stata operata per gravi lesioni. La ricostruzione dei fatti Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di domenica, quando un alterco tra due uomini residenti a breve distanza nella zona di Villaggio Dusmet è degenerato in violenza armata. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Una lite in un albergo si è trasformata in un tentato omicidio.

Omicidio a Catania: 40enne ucciso a coltellate al culmine di una lite

