Violenta lite familiare a Messina arrestato 26enne | madre e fratello vittime

Una lite violenta tra familiari ha portato all’arresto di un 26enne a Messina. La polizia è intervenuta nella mattinata del 2 febbraio e ha fermato l’uomo mentre aggrediva madre e fratello nel centro città. Le due persone sono rimaste ferite e hanno bisogno di cure. Al momento, il ragazzo si trova in Questura in attesa di essere ascoltato.

Un ventiseienne messinese è stato arrestato nella mattinata del 2 febbraio dalla Polizia di Stato, dopo essere stato colto in flagranza durante una violenta lite familiare nel centro città. Il giovane è accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e minaccia aggravata.

