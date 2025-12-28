La lite degenera | richiedente asilo accoltellato al torace
Nella serata del 28 dicembre, presso il centro di accoglienza di Terrassa Padovana, si è verificato un episodio di violenza che ha coinvolto un richiedente asilo, rimasto ferito al torace a seguito di un'accoltellamento. L'evento, che ha generato preoccupazione nella comunità, è attualmente oggetto di indagini da parte delle autorità competenti.
Grave fatto di violenza nella serata odierna 28 dicembre al centro di accoglienza di Terrassa Padovana. Un richiedente asilo bengalese al termine di una furibonda lite con un connazionale è stato accoltellato al torace. La vittima è crollata a terra riversa in una pozza di sangue. Si è subito. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
