La lite degenera | richiedente asilo accoltellato al torace

Nella serata del 28 dicembre, presso il centro di accoglienza di Terrassa Padovana, si è verificato un episodio di violenza che ha coinvolto un richiedente asilo, rimasto ferito al torace a seguito di un'accoltellamento. L'evento, che ha generato preoccupazione nella comunità, è attualmente oggetto di indagini da parte delle autorità competenti.

