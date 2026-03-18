L’Italia del baseball ha raggiunto le semifinali del World Baseball Classic, diventando una delle quattro migliori nazioni del torneo. La squadra, composta da atleti italiani, ha ottenuto questa posizione grazie alle vittorie nelle fasi precedenti. La competizione si svolge con squadre provenienti da tutto il mondo e coinvolge le nazionali più competitive del settore. La nazionale azzurra ha dimostrato di saper competere ai massimi livelli internazionali.

FIRENZE – L’ingresso della Nazionale italiana tra le migliori quattro formazioni del World Baseball Classic non rappresenta soltanto una pietra miliare per lo sport azzurro, ma anche un successo dal forte accento toscano. A rivendicare con orgoglio le radici di questo traguardo iridato è il presidente della Regione, Eugenio Giani, che ha voluto pubblicamente elogiare il percorso della selezione tricolore. Il segreto di questa storica cavalcata mondiale affonda le proprie radici nella provincia grossetana. Come evidenziato dai vertici regionali, il manager degli Azzurri Francisco Cervelli ha infatti costruito nel tempo un solido progetto sportivo proprio in Maremma, un’area che vanta una tradizione d’eccellenza per il baseball italiano. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - L’Italia del baseball nell’Olimpo mondiale: Giani celebra il “cuore maremmano” degli azzurri

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