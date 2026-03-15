L’Italia ha vinto contro Portorico con il punteggio di 8-6 nei quarti di finale del World Baseball Classic, assicurandosi un posto tra le quattro squadre che si sfideranno in semifinale. Questa vittoria rappresenta una tappa importante per il baseball nazionale, che ora si prepara a proseguire il suo percorso nel torneo mondiale. La partita si è conclusa con un successo significativo per la squadra italiana.

Nuova storica impresa per il baseball italiano. L’ Italia ha sconfitto Portorico per 8 a 6 nei quarti di finale del World Baseball Classic, conquistando l’accesso alla semifinale del torneo mondiale. Al Daikin Park di Houston gli azzurri hanno superato il team caraibico al termine di una partita combattuta e spettacolare, rimasta in bilico fino agli ultimi inning. La squadra azzurra ha costruito il successo con una prova solida sia in battuta sia sul monte di lancio, riuscendo a gestire i momenti più delicati della partita e a difendere il vantaggio nel finale. Il match è stato molto equilibrato e si è acceso soprattutto negli ultimi inning, quando Portorico ha tentato di riaprire la sfida senza però riuscire a completare la rimonta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia nella storia del baseball: Portorico battuto 8-6, azzurri in semifinale al World Baseball Classic

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