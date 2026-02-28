L’Italia di baseball ha concluso con successo il suo ultimo test in Florida, giocato al Terry ParkBallfield di Fort Myers, prima di trasferirsi a Phoenix. L’occasione ha visto gli azzurri affrontare la squadra olandese in un match preparatorio, segnando l’ultima prova prima delle fasi finali del torneo internazionale. La squadra si prepara ora a consolidare la formazione per il prossimo impegno.

Ultimo test in Florida, e precisamente al Terry ParkBallfield di Fort Myers, per l’Italia prima del trasferimento di parte del roster a Phoenix per unirsi al blocco del World Baseball Classic. 5-4 per gli azzurri nel confronto con l’altra grande scuola di baseball europea, quella dei Paesi Bassi. L’Italia, partita con Berti (2B) Lasaracina (DH), Martini (3B), Angioi (SS), Guevara (CF), Annunziata (C), Fabrizio (1B), Batista (RF), Paolini (DH) e Agretti (RF), ha visto partire Claudio Scotti sul monte: si sono succeduti sullo stesso Fandino, Sireus, Palumbo, Quattrini e Bocchi. I Paesi Bassi hanno “preso in prestito” dall’Italia gli esterni destro e sinistro Morresi e Zazza nel lineup difensivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Baseball: Italia, prove olandesi di successo. Bene gli azzurri nell’ultima in Florida

