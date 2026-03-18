L’isola del Tesoro è al centro di un racconto scritto da Turconi e Radice, che ripercorrono la figura di Stevenson e la sua celebre opera. La locanda Admiral Benbow, luogo immaginario, rappresenta il punto di partenza di molte generazioni di lettori che si sono lasciati catturare dall’avventura. La narrazione si concentra sui personaggi e sui dettagli della storia, senza commenti o interpretazioni.

La Admiral Benbow è stata la prima locanda in cui intere generazioni hanno scoperto l’avventura. Quel brivido lungo la schiena, che spinge un timido ragazzo sognatore a lasciarsi travolgere da quella che -per più generazioni – è divenuta la storia d’avventura per eccellenza. L’Isola del Tesoro di Stevenson è entrata di prepotenza nell’immaginario collettivo, ci ha insegnato che la X è dove scavare – lo ha insegnato anche a un certo archeologo con frusta e revolver – ma soprattutto che il mondo va esplorato, non temuto. Un caposaldo della letteratura che è stato rivisitato in decine di mondi, arrivando anche tra le stelle con quel capolavoro incompreso de Il Pianeta del tesoro, forse uno dei più sinceri atti d’amore all’opera di Stevenson. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - L’isola del Tesoro: Turconi e Radice raccontano Stevenson

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