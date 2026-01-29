La Cina ha eseguito la pena di morte su 11 persone coinvolte in truffe in Myanmar. Secondo l’agenzia di stampa Xinhua, tra le vittime ci sono anche membri di spicco delle organizzazioni criminali che operano nel settore delle telecomunicazioni. La notizia conferma come Pechino continui a prendere misure dure contro chi si macchia di reati internazionali legati a queste attività illegali.

. Lo riferisce Xinhua, una delle agenzie di stampa ufficiali di Pechino, secondo cui la pena capitale è stata eseguita anche contro “membri chiave” delle organizzazioni criminali attive nel settore delle telecomunicazioni. “Le esecuzioni sono state eseguite da un tribunale della città di Wenzhou, nella provincia dello Zhejiang, dopo aver ricevuto l’approvazione della Corte suprema del popolo”, ha precisato l’agenzia. I reati degli eseguiti includevano «omicidio intenzionale, lesioni intenzionali, detenzione illegale, frode e istituzione di casinò», si legge nel rapporto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

La Cina ha giustiziato 11 persone legate alle truffe in Myanmar

