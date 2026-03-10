Un 75enne in sedia a rotelle verrà giustiziato in USA per un omicidio che non ha commesso
Un uomo di 75 anni, che si muove in sedia a rotelle, rischia la pena di morte nello Stato dell'Alabama per un omicidio che non ha commesso. Tra due giorni potrebbe essere giustiziato con il metodo dell’ipossia da azoto, un procedimento che prevede l’inalazione di azoto per 15 minuti fino alla perdita totale di ossigeno e la conseguente morte degli organi vitali.
