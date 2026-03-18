L’Iran ha eseguito una condanna a morte su un cittadino svedese, secondo quanto comunicato dal ministero degli Esteri di Stoccolma. La notizia riguarda un uomo che è stato ucciso in Iran dopo la sentenza del tribunale locale, senza che siano stati forniti dettagli sull’identità della persona. In risposta, Stoccolma ha convocato l’ambasciatore di Teheran.

Un cittadino svedese è stato ucciso in Iran, a seguito di una condanna a morte del tribunale. A renderlo noto è stato il ministero degli Esteri di Stoccolma, senza specificare l’identità della persona finita nella vendetta del regime islamista. «È con profondo sgomento che ho appreso della recente esecuzione di un cittadino svedese in Iran. In questo momento difficile il mio pensiero va ai familiari in Svezia e in Iran», ha scritto in una note la titolare del dicastero Maria Malmer Stenergard, precisando che la pena di morte è «una punizione disumana e crudele». Il vero nome dell’uomo, come riporta il sito Mizan online vicino alla magistratura di Teheran, era Kourosh Keyvani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’Iran ha eseguito la condanna a morte un cittadino svedese. Stoccolma convoca l’ambasciatore di Teheran

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