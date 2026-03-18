Iran esegue condanna a morte di un cittadino svedese Stoccolma convoca ambasciatore

In Iran è stata eseguita la condanna a morte di un cittadino svedese, come comunicato dal ministero degli Esteri svedese, che non ha fornito dettagli sull’identità della persona. In risposta a questa decisione, la Svezia ha convocato l’ambasciatore iraniano nel suo paese. La notizia ha attirato l’attenzione internazionale e ha suscitato reazioni diplomatiche.

(Adnkronos) – E' stata eseguita la condanna a morte di un cittadino svedese in Iran. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri svedese, senza precisare la sua identità. L'esecuzione è avvenuta questa mattina. "È con profondo sgomento che ho appreso della recente esecuzione di un cittadino svedese in Iran. In questo momento difficile il. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati «Teheran ha giustiziato un cittadino svedese», la protesta di Stoccolma. Pasdaran minacciano gli impianti nel Golfo: sale il prezzo del petrolio – La direttaNel diciannovesimo giorno della guerra del Golfo tra Israele, Usa e Iran Teheran ha lanciato un’offensiva con bombe a grappolo su Tel Aviv per... Leggi anche: L’Iran ha giustiziato un cittadino svedese Tutti gli aggiornamenti su Iran esegue Temi più discussi: Funzionerà la strategia di Usa e Israele contro l’Iran?; Meloni rompe il silenzio sulla guerra in Iran: Serve unità nazionale; Iran, la ferma posizione dell’Onu e l’ignavia perdurante; Non condivido e non condanno: la posizione di Giorgia Meloni sulla guerra in Iran fa infuriare la sinistra. Iran esegue condanna a morte per spionaggio a favore di IsraeleLe autorità annunciano l'esecuzione di Kourosh Keyvani, accusato di fornire immagini e informazioni al Mossad; primo annuncio dall'inizio della guerra il 28 febbraio ... laregione.ch Svezia: Iran ha giustiziato uno svedeseE' stata eseguita la condanna a morte di un cittadino svedese in Iran. Lo rende noto il ministero degli Esteri svedese, che ha richiamato l'ambasciatore. Secondo il sito Mizan Online, affiliato alla m ... rainews.it Leggo. . Sayf in gara con "Tu mi piaci", tra i brani più amati e ascoltati di questo Festival, in conferenza stampa commenta il conflitto in Iran spiegando il suo invito a disertare: «Tra chi dà l'ordine e chi lo esegue c'è una scala di gerarchie. Spero in una presa di - facebook.com facebook La guerra in Iran fa saltare la finalissima Argentina-Spagna x.com