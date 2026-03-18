Stoccolma ha convocato l’ambasciatore iraniano dopo che in Iran è stata eseguita la condanna a morte di un cittadino svedese. La decisione di procedere con l’esecuzione ha portato le autorità svedesi a esprimere il proprio disappunto. Nessun dettaglio sulle motivazioni o sui procedimenti legali che hanno portato a questa situazione. La vicenda ha suscitato reazioni ufficiali da parte del governo svedese.

La tensione diplomatica traSvezia e Irantorna a salire dopo l’esecuzione di un cittadino svedese. Stoccolma ha convocato l’ambasciatore iraniano per protestare formalmente contro quanto accaduto, parlando di una decisioneinaccettabile sia sul piano umano che giuridico. Il ministero degli Esteri svedese ha espresso una condanna netta: lapena di morte viene definita una punizione “disumana, crudele e irreversibile”, ribadendo che la Svezia, insieme all’Unione Europea, si oppone alla sua applicazione in ogni circostanza. Non solo: nel mirino anche il processo che ha portato alla condanna, giudicato iniquo. A rendere noto l’accaduto è stato il sitoMizan Online, vicino alla magistratura iraniana, che ha annunciato l’esecuzione di Kourosh Keyvani. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, pena di morte per un cittadino svedese: Stoccolma convoca l’ambasciatore di Teheran

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