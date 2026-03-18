L' Iran | Colpito un nostro  impianto di gas conseguenze incontrollabili Fonti di Israele | era un aut aut Esplosioni a Riad e in Qatar

Da xml2.corriere.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un impianto di gas in Iran è stato colpito, con le fonti di Teheran che parlano di conseguenze incontrollabili. Israele descrive l’episodio come un aut aut. Nelle ultime ore, si sono verificati anche esplosioni a Riad e in Qatar. Inoltre, è stato ucciso il ministro dell’intelligence di Teheran, mentre il leader supremo iraniano ha dichiarato che ogni sangue ha un prezzo.

Ucciso ministro dell'intelligence di Teheran. Khamenei: «Ogni sangue ha un prezzo che i suoi assassini presto dovranno pagare». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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