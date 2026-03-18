L' Iran | Colpito un nostro impianto di gas conseguenze incontrollabili Fonti di Israele | era un aut aut Esplosioni a Riad e in Qatar

Un impianto di gas in Iran è stato colpito, con le fonti di Teheran che parlano di conseguenze incontrollabili. Israele descrive l’episodio come un aut aut. Nelle ultime ore, si sono verificati anche esplosioni a Riad e in Qatar. Inoltre, è stato ucciso il ministro dell’intelligence di Teheran, mentre il leader supremo iraniano ha dichiarato che ogni sangue ha un prezzo.

Ucciso ministro dell'intelligence di Teheran. Khamenei: «Ogni sangue ha un prezzo che i suoi assassini presto dovranno pagare». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - L'Iran: «Colpito un nostro impianto di gas, conseguenze incontrollabili». Fonti di Israele: era un aut aut. Esplosioni a Riad e in Qatar Articoli correlati Missili o guerra: l'aut aut di Israele sui negoziati tra Stati Uniti e Iran(Adnkronos) - Israele ha fissato una linea rossa netta in vista dei colloqui tra Stati Uniti e Iran in programma a Istanbul: secondo quanto riportato... Trump, aut aut alla Nato: “Futuro pessimo se non ci aiuta contro Iran”(Adnkronos) – Donald Trump esige l'aiuto della Nato per liberare lo Stretto di Hormuz e avverte gli alleati, chiamati di fatto a recitare un ruolo di... Attacco all'Iran, il dispiegamento di forze messe in campo #Iran #Israele #guerra Contenuti utili per approfondire L'Iran Colpito un nostro impianto di... Temi più discussi: Trump: Il petrolio calerà. Nuovi raid israeliani su Beirut, rappresaglie di Hezbollah e Iran; Missile contro la base italiana a Erbil, Crosetto: nessun ferito. LA GIORNATA DEL 12 MARZO - LIVE BLOG; Attacco all'Iran, le notizie del 9 marzo 2026 | Mojtaba, figlio di Ali khamenei, nuova Guida Suprema. Trump: 'Non durerà'. Netanyahu: 'Lo uccideremo'.; Araghchi: Hormuz chiuso solo per navi nemici. Raid Usa sull'isola di Kharg. L'Iran colpisce Tel Aviv: due morti. Israele intensifica gli attacchi a BeirutLa rappresaglia iraniana per la morte di Larijani e Soleimani colpisce il centro di Israle, mentre l'esercito israeliano aumenta la pressione contro Hezbollah ... ilfoglio.it Iran lancia missili a testata multipla su Israele dopo l’uccisione di alti funzionariLe forze di sicurezza israeliane ispezionano il luogo di un attacco missilistico iraniano che ha ucciso due persone a Ramat Gan, in Israele, mercoledì 18 marzo 2026. msn.com Altro che raid “tecnici”. Altro che bersagli militari. Dietro la morte di Ali Larijani si muove un retroscena da guerra fredda 2.0: quello della partita sotterranea tra Donald Trump e Israele sul futuro dell’Iran. Perché Larijani – raccontano fonti di intelligence – non er facebook Israele ha disposto la chiusura simultanea di due tra i luoghi più sacri di Gerusalemme Est, la Moschea di Al-Aqsa e la Chiesa del Santo Sepolcro, segnando una decisione senza precedenti nella storia recente della città. Entrambi i siti, consacrati rispettivame x.com