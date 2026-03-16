Trump aut aut alla Nato | Futuro pessimo se non ci aiuta contro Iran

L'ex presidente degli Stati Uniti ha richiesto ufficialmente alla Nato di intervenire per proteggere lo Stretto di Hormuz, sottolineando che il futuro delle relazioni potrebbe essere compromesso senza un impegno più diretto da parte dell’alleanza. Ha inoltre chiesto agli alleati di assumersi un ruolo di primo piano nel conflitto in Iran, avvertendo che l’assenza di supporto potrebbe portare a conseguenze negative.

(Adnkronos) – Donald Trump esige l'aiuto della Nato per liberare lo Stretto di Hormuz e avverte gli alleati, chiamati di fatto a recitare un ruolo di primo piano nella guerra in Iran. Se non verranno inviate navi per proteggere le petroliere, minacciate da Teheran con la conseguente paralisi del commercio di greggio e l'impennata dei. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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