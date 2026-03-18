L’inverno non molla ancora neve e vento freddo | le previsioni meteo

L'inverno si presenta ancora rigido sull'Italia, con nevicate e raffiche di vento freddo che interessano diverse regioni. Le previsioni meteorologiche indicano che il maltempo continuerà nei prossimi giorni, mantenendo condizioni di clima invernale. La stagione primaverile sembra ancora lontana, con le temperature che restano basse e il cielo spesso coperto.

(Adnkronos) – Ancora neve, vento freddo e maltempo. L'inverno sull'Italia non molla e la primavera sembra ancora lontana. Dopo averci regalato un assaggio di bella stagione tra fine febbraio e metà marzo, con temperature che hanno superato anche i 20°C da Nord a Sud, l'atmosfera ha infatti deciso di fare un brusco salto all'indietro. La. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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