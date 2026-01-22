Allerta neve nell' entroterra | arrivano vento e freddo le previsioni meteo

È stata diramata un’allerta neve gialla per l’entroterra della Liguria, valida da domani, venerdì 23 gennaio, dalle 12. La previsione indica l’arrivo di vento e un calo delle temperature nelle zone D ed E, comprendenti i bacini liguri padani di ponente e levante. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti delle autorità e adottare le precauzioni necessarie per affrontare le condizioni meteorologiche previste.

Scatta l'allerta meteo neve gialla nell'entroterra della Liguria, a partire dalle 12 di domani, venerdì 23 gennaio, sulle zone D ed E (bacini liguri padani rispettivamente di ponente e levante). L'allerta si ferma, per ora, alla mezzanotte, ma Arpal ha già avvisato: sabato una seconda ondata di maltempo è prevista per le zone interne della Liguria. L'avvicinamento di una perturbazione atlantica determina nella giornata di questo giovedì un graduale aumento della nuvolosità a partire da Ponente. Dal mattino di venerdì l'allerta porterà freddo e vento. Sabato arriverà un nuovo fronte e saranno possibili fiocchi di neve anche sulla costa in alcune zone della Liguria.

