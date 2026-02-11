Università studenti telematiche a Bernini | ora scelta politica su esami on line

Gli studenti delle università telematiche di Bernini protestano contro la decisione di mantenere gli esami online. In una lettera aperta, le rappresentanze di Mercatorum, Pegaso e San Raffaele Roma chiedono chiarezza e soluzioni, sottolineando che la scelta sta creando incertezza e preoccupazione tra gli studenti. La questione diventa sempre più calda, mentre le istituzioni devono rispondere alle richieste di chi studia da remoto.

(Adnkronos) – "Ministro, presidente, noi sottoscritti, rappresentanze studentesche di università Mercatorum, università telematica Pegaso e università San Raffaele Roma, con una lettera pubblica e aperta alla sottoscrizione di tutta la comunità studentessa (e quindi di qualsiasi ateneo, telematico e tradizionale), desideriamo portare alla vostra attenzione una questione che sta generando incertezza reale e preoccupazione diffusa tra tutti gli studenti delle università telematiche: il futuro delle modalità di svolgimento degli esami, e in particolare la possibilità di svolgerli online". E' quanto si legge in una lettera aperta al Mur e al ministro Bernini.🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

