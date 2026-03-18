24 azzurri a Lima | la scherma italiana sfida il mondo
Venticattro atleti italiani partecipano al Gran Prix di fioretto a Lima, in Perù, che si svolge dal 20 al 22 marzo. La competizione riunisce i migliori schermidori mondiali, pronti a sfidarsi sul tapir nazionale. La squadra azzurra si presenta con l’obiettivo di ottenere risultati importanti in una delle tappe più competitive della stagione.
L’Italia si prepara ad affrontare una nuova sfida internazionale a Lima, in Perù, dove dal 20 al 22 marzo si disputerà il Gran Prix di fioretto. La nazionale guidata da Simone Vanni partirà con un contingente di 24 atleti, portando con sé le aspettative nate dai recenti successi ottenuti a Torino. Questa trasferta sudamericana rappresenta un momento cruciale per confermare la solidità del settore della scherma italiana. Il calendario sportivo vede l’apertura ufficiale delle gare individuali a punteggio maggiorato nella capitale peruviana. Il team maschile conta su nomi come Guillaume Bianchi, attualmente secondo al mondo, e Filippo Macchi, sesto nel ranking globale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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