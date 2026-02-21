Marquez | Se il fisico regge rinnovo per due anni senza problemi

Durante i test ufficiali di MotoGP 2026, Marc Marquez è caduto, ma ha deciso di continuare a gareggiare. Il pilota spagnolo ha dichiarato che, se il suo fisico tiene, rinnoverà il contratto per altri due anni. La caduta ha causato una sospensione temporanea delle prove, ma Marquez si è mostrato determinato a riprendere il lavoro in pista. I team ora attendono le sue decisioni ufficiali e le sue condizioni fisiche.

© Mondosport24.com - Marquez: "Se il fisico regge, rinnovo per due anni senza problemi

Nel corso delle prime sessioni di prove ufficiali per la stagione di MotoGP 2026, un’incidente ha coinvolto uno dei protagonisti più attesi, che ha dimostrato di avere ancora grossa resistenza nonostante le difficoltà iniziali. Un evento che ha immediatamente catturato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, evidenziando la competitività e le sfide di un campionato arrivato con grandi aspettative. Il pilota di punta ha impiegato circa 20 minuti nella sessione mattutina per perdere il controllo della sua moto, una Ducati di alta cilindrata, e scivolare all’ultima curva del circuito di Buriram. 🔗 Leggi su Mondosport24.com Leggi anche: Scoppia il “caso Salah”: per Klopp «hai problemi con lui se non gioca, e hai problemi anche se lo sostituisci» Leggi anche: Marc Marquez: “La mia priorità è il recupero fisico, ho ancora voglia di vincere” Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Marc Marquez in preallarme dopo il test: Pensavo di stare meglio; I test 2026 di Buriram in diretta, minuto per minuto; Sanchini: Bagnaia segnato dal mondiale perso. Il rinnovo di Marquez con Ducati non è così scontato; MotoGP, Non posso farlo: quando Marc Marquez spinge i piloti al limite. MotoGP | Marquez: Se il fisico non mi limiterà, non avrò problemi a rinnovare per 2 anniMarc Marquez non ha iniziato bene la prima sessione mattutina dei test ufficiali pre-stagionali a Buriram, rendendosi protagonista due cadute senza gravi conseguenze. Alla fine della giornata, tuttavi ... msn.com Marquez: Tre giorni buoni, il fisico ha risposto bene. Aerodinamica 2026? Decisione a BuriramMarc Marquez ha avuto segnali positivi dal suo corpo nei test MotoGP. Sul lato aerodinamico, lo spagnolo vuole aspettare i test di Buriram ... formulapassion.it Gabriel Garcia Marquez e non solo - facebook.com facebook