Perché Cristiano Ronaldo fatica a camminare ma a 41 anni continua a giocare come se nulla fosse

Cristiano Ronaldo fa fatica a camminare. A 41 anni, il portoghese appare in un video visibilmente in difficoltà, zoppicando mentre si sposta. Nonostante i problemi, continua a giocare come se nulla fosse, dimostrando una determinazione fuori dal comune.

