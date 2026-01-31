Perché Cristiano Ronaldo fatica a camminare ma a 41 anni continua a giocare come se nulla fosse
Cristiano Ronaldo fa fatica a camminare. A 41 anni, il portoghese appare in un video visibilmente in difficoltà, zoppicando mentre si sposta. Nonostante i problemi, continua a giocare come se nulla fosse, dimostrando una determinazione fuori dal comune.
Cristiano Ronaldo fa fatica a camminare. Il portoghese appare in un video visibilmente in difficoltà, zoppicando. Si tratta di una condizione fisica che si porta dietro da 12 anni.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Cristiano Ronaldo Fatica
Chiesa torna sui tempi alla Juve: «Giocare con Cristiano Ronaldo è stato fantastico. Ma se devo essere sincero…»
Cristiano Ronaldo pensa a Diogo Jota come se fosse vivo: orologio di lusso anche per lui
Ultime notizie su Cristiano Ronaldo Fatica
Argomenti discussi: Perché Cristiano Ronaldo fatica a camminare, ma a 41 anni continua a giocare come se nulla fosse.
Perché Cristiano Ronaldo fatica a camminare, ma a 41 anni continua a giocare come se nulla fosseCristiano Ronaldo fa fatica a camminare. Il portoghese appare in un video visibilmente in difficoltà, zoppicando ... fanpage.it
Dieta rigida, sonnellini da 90 minuti e crioterapia: la ricetta dell'atleta by CR7Come fa Ronaldo a 39 anni a correre come un ragazzino? Ecco il metodo folle da 1 milione di dollari l'anno tra crioterapia, dieta ferrea e il mistero del sonno polifasico ... skuola.net
Cristiano Ronaldo convirtió su gol #961 en su carrera x.com
Completerete la SCR di Messi o Cristiano Ronaldo Ecco la nostra review con l'aiuto di @_salvogarofalo Messi sicuramente meglio rispetto CR7, ma in entrambi i casi il costo è esagerato! #Messi #CristianoRonaldo #TOTY - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.