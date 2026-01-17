L’Aquila capitale della cultura 2026 Giuli | Giusto riconoscimento per una comunità che ha saputo rinascere
L’Aquila è stata nominata Capitale della Cultura 2026, un riconoscimento che celebra il percorso di rinascita della città. Giuli sottolinea come questa occasione rappresenti un’opportunità per rafforzare la coscienza sociale e culturale dell’intera regione, coinvolgendo la comunità in oltre 300 eventi. La designazione evidenzia la resilienza e il valore della città, aprendo un nuovo capitolo di crescita e consapevolezza per l’Abruzzo.
“La felice coerenza dello spirito che alimenterà gli oltre 300 eventi di questa speciale stagione aquilana sul grande palcoscenico della cultura nazionale è un’occasione per proiettare una rinnovata coscienza sociale, morale perfino, sulla Provincia, sull’Abruzzo intero e, via così, per cerchi concentrici sempre più ampi”. Così il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, intervenendo alla cerimonia per L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026. Giuli: vicinanza personale a questi luoghi del mio cuore. “In varie occasioni, da ultimo come presidente del MAXXI-Roma e del MAXXI-L’Aquila – ha proseguito Giuli – ho testimoniato la vicinanza personale a questi luoghi del mio cuore e successivamente ho voluto confermare la cura assidua del Ministero della Cultura verso le esigenze materiali e immateriali delle comunità radicate in questo territorio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
