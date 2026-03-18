Licata sequestrati 9mila litri di gasolio con punto di infiammabilità alterato | nei guai il gestore

Da virgilio.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Licata, sono stati sequestrati oltre 9.000 litri di gasolio con il punto di infiammabilità alterato. Il gestore di un distributore è stato denunciato per frode in commercio e violazioni sulle accise. L’operazione è stata condotta dalle autorità locali, che hanno sequestrato la merce irregolare. Nessun altro dettaglio sulle indagini o sui soggetti coinvolti è stato reso noto.

Un gestore è stato denunciato a Licata e oltre 9.000 litri di gasolio irregolare sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza. L’intervento, eseguito nell’ambito dei controlli sulle accise e sui prodotti energetici, è stato finalizzato a contrastare pratiche illecite nella distribuzione di carburanti, con gravi ripercussioni sulla salute pubblica e sull’ambiente. Operazione della Guardia di Finanza: la fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, i militari del Comando Provinciale di Agrigento hanno portato a termine un’attività di controllo che ha permesso di individuare un impianto di distribuzione stradale a Licata dedito alla commercializzazione di gasolio non conforme alle normative vigenti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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