Licata sequestrati 9mila litri di gasolio con punto di infiammabilità alterato | nei guai il gestore

A Licata, sono stati sequestrati oltre 9.000 litri di gasolio con il punto di infiammabilità alterato. Il gestore di un distributore è stato denunciato per frode in commercio e violazioni sulle accise. L’operazione è stata condotta dalle autorità locali, che hanno sequestrato la merce irregolare. Nessun altro dettaglio sulle indagini o sui soggetti coinvolti è stato reso noto.

Un gestore è stato denunciato a Licata e oltre 9.000 litri di gasolio irregolare sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza. L’intervento, eseguito nell’ambito dei controlli sulle accise e sui prodotti energetici, è stato finalizzato a contrastare pratiche illecite nella distribuzione di carburanti, con gravi ripercussioni sulla salute pubblica e sull’ambiente. Operazione della Guardia di Finanza: la fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, i militari del Comando Provinciale di Agrigento hanno portato a termine un’attività di controllo che ha permesso di individuare un impianto di distribuzione stradale a Licata dedito alla commercializzazione di gasolio non conforme alle normative vigenti. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Licata, sequestrati 9mila litri di gasolio con punto di infiammabilità alterato: nei guai il gestore Articoli correlati Leggi anche: Gasolio mischiato con acqua, sequestrati 8.000 litri in un distributore di Paternò Tir con targa polacca bloccato nel Napoletano: sequestrati 80mila litri di gasolio di contrabbandoUn tir e un'autocisterna carichi di 80mila litri di gasolio di contrabbando sono stati scoperti dalla Finanza ad Acerra: tutto sequestrato. Contenuti utili per approfondire Licata sequestrati 9mila litri di... Temi più discussi: Gasolio irregolare in un distributore di Licata, denunciato il gestore; Carburante alterato in un distributore, scatta la denuncia: sequestrati migliaia di litri; Gasolio alterato con oli esausti e solventi in un distributore: scattano denuncia e sequestro. Gasolio alterato in un distributore: sequestrati oltre 9mila litri, denunciato il gestoreOltre 9mila litri di gasolio irregolare sono stati individuati in un impianto di distribuzione stradale di Licata, nel corso di ... 98zero.com Gasolio adulterato a Licata, scoperti 9 mila litri irregolari: denunciato il gestoreI finanzieri del Comando Provinciale di Agrigento, nell’ambito dei controlli sistematicamente esercitati per contrastare le frodi nel settore delle accise e dei prodotti energetici, hanno individuato ... strettoweb.com Licata (Ag) Torre di Gaffe. - Foto di Gianni Grimaldi - facebook.com facebook