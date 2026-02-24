Gasolio mischiato con acqua sequestrati 8.000 litri in un distributore di Paternò

Un distributore di Paternò ha consegnato gasolio contaminato da acqua, provocando il sequestro di 8.000 litri di carburante. Le segnalazioni degli automobilisti hanno portato le forze dell’ordine a intervenire e a controllare le autobotti in servizio. Durante le verifiche, è stato scoperto che il carburante non rispettava gli standard di qualità. La scoperta ha spinto i responsabili a bloccare la distribuzione fino a chiarimenti ufficiali.

© Dayitalianews.com - Gasolio mischiato con acqua, sequestrati 8.000 litri in un distributore di Paternò

ABBONATI A DAYITALIANEWS Segnalazioni degli automobilisti fanno scattare i controlli. La Guardia di Finanza di Catania ha sequestrato 8.000 litri di gasolio risultati gravemente contaminati dalla presenza di acqua all’interno di un distributore di carburante a Paternò. L’operazione è stata condotta dai finanzieri della compagnia di Paternò dopo diverse segnalazioni da parte di automobilisti che, in seguito al rifornimento presso l’impianto, avevano riscontrato seri malfunzionamenti meccanici ai propri veicoli. Le analisi confermano la contaminazione. I militari sono intervenuti presso la stazione di servizio indicata per effettuare verifiche sulla qualità del carburante commercializzato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com Leggi anche: VIDEO | Controlli sul carburante: sequestrati 8 mila litri di gasolio "annacquato" in un distributore nel Catanese Gasolio di contrabbando venduto illegalmente: 155mila litri sequestrati nel CasertanoLa Guardia di Finanza di Caserta ha scoperto un grosso traffico di gasolio di contrabbando nel Casertano.