Tir con targa polacca bloccato nel Napoletano | sequestrati 80mila litri di gasolio di contrabbando

Un tir con targa polacca e un’autocisterna sono stati fermati ad Acerra dalla Guardia di Finanza. I mezzi trasportavano complessivamente 80.000 litri di gasolio di contrabbando, che sono stati sequestrati. La scoperta ha portato al sequestro del carburante e alla contestuale operazione di controllo. Nessuna persona è stata arrestata durante le operazioni.

Un tir e un'autocisterna carichi di 80mila litri di gasolio di contrabbando sono stati scoperti dalla Finanza ad Acerra: tutto sequestrato. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Sequestrati 80mila litri di gasolio di contrabbando, 4 denunce ad AcerraTempo di lettura: < 1 minutoOltre 80mila litri di gasolio per autotrazione (“Designer Fuel”), commercializzati illecitamente evadendo le imposte,... Gasolio di contrabbando venduto illegalmente: 155mila litri sequestrati nel CasertanoA San Marco Evangelista, i militari della Guardia di Finanza hanno sequestrato anche olio lubrificante e additivo per prodotti energetici. Altri aggiornamenti su Tir con targa polacca bloccato nel... Temi più discussi: Carburante di contrabbando a bordo in un Tir con targa straniera: maxi sequestro a Capena; Capena, sequestrati 26mila litri di gasolio di contrabbando diretti a Roma; Gasolio di contrabbando per il mercato della capitale: sequestrati 26mila litri di carburante; Trasportavano gasolio spacciandolo per olio industriale: fermato tir diretto a Roma. Carburante di contrabbando a bordo in un tir con targa straniera: maxi sequestro a CapenaCarburante di contrabbando a bordo di un Tir dell’Europa dell’Est è stato oggetto di un maxi sequestro effettuato dalla Guardia di Finanza a Capena, comune situato nell’hinterland della città metropol ... msn.com Grave incidente in A4, auto tampona tir e resta schiacciata: morte due persone vicino PortogruaroDue persone sono morte oggi pomeriggio in un grave incidente sulla A4 tra San Stino di Livenza e Portogruaro. Un’auto con targa polacca ha tamponato un camion, rimanendo intrappolata sotto il mezzo ... fanpage.it Tir finisce di traverso in autostrada e rischia di precipitare giù dal viadotto Incidente sull"autostrada A20 Messina Palermo all' altezza di San Pier Niceto - facebook.com facebook