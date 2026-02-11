Morto a 92 anni l' arcivescovo Alfio Rapisarda nunzio apostolico emerito del Portogallo

È morto questa mattina, all’età di 92 anni, l’arcivescovo Alfio Rapisarda. Era stato nunzio apostolico in Portogallo e ora si è spento nella sua casa. La notizia ha colpito la comunità religiosa e non solo.

All’età di 92 anni, è morto nella mattinata di oggi l’arcivescovo Alfio Rapisarda, nunzio apostolico emerito del Portogallo. Nato a Zafferana Etnea nel 1933, era legato alla parrocchia di Monterosso Etneo. La camera ardente è stata allestita presso l’Oasi di Aci Sant’Antonio. I funerali.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

