iran israele diffonde video di un attacco contro i lanciamissili di teheran

L’esercito israeliano ha pubblicato un video che mostra gli attacchi contro alcuni lanciamissili situati nell’area occidentale dell’Iran. Il filmato riprende le fasi dell’intervento e le successive esplosioni. La diffusione di queste immagini avviene poche ore dopo l’azione militare. Nessun’altra informazione è stata fornita riguardo alle circostanze o alle persone coinvolte.

